"Edi Prattes ist im Ruhestand

SCHWANBERG. „Mister Schülerliga“, „Mister Förderverein“, „Mister Mediation“ oder „Mister Organisationstalent“ – es sind dies nur einige wenige Titulierungen, die auf eine wahre Legende zutreffen, die in vielen Bereichen riesige Fußstapfen hinterlässt.

Edmund „Edi“ Prattes begibt sich nach 43 Dienstjahren in den mehr als verdienten Ruhestand. Sein Engagement an der NMS Schwanberg und darüber hinaus wird dennoch weiterhin wirken. So zeichnet er für die schulische Schwerpunktsetzung auf den Ballsport verantwortlich, agierte Edi Prattes hierfür überhaupt als Initiator. Ebenso sind es seine Verdienste im Förderverein sowie im Bereich der Mediation, von denen viele auch zukünftig nachhaltig profitieren.

Engagement für den Nachwuchs

Edi genießt stets beispiellose Beliebtheit bei Schülerinnen und Schülern, Eltern, Kollegen – kurzum: bei allen Menschen. Sein überaus humorvolles - jederzeit hat er den passenden Witz parat – sowie empathisches, geradliniges, kooperatives und verlässliches Wesen zeichnen ihn aus. Edi Prattes vermochte es jederzeit, für gute Stimmung zu sorgen und hatte für jedwedes Anliegen ein offenes Ohr. Sein Einsatz für Schülerinnen und Schüler kennt de facto keine Grenzen. So engagierte er sich auch privat weit über die Maßen und begleitete seine Schützlinge zu unterschiedlichsten Sportveranstaltungen. Selbst Verletzungen und die Notwendigkeit von Krücken konnten ihn davon nicht abhalten.

Starke Erfolge

Edis außergewöhnliches Engagement verhalf der NMS Schwanberg zu zahlreichen phänomenalen Erfolgen. Besonders in Erinnerung bleiben der Titel des steirischen Landesmeisters im Fußball sowie mehrfache Landesmeister-Titel im technischen Fünfkampf. Darüber hinaus gelang es Edi und seiner Mannschaft, im Schülerliga-Bundesfinale mit dem sensationellen siebten Platz zu reüssieren. Zahlreiche Erfolge mit Schulmannschaften runden eine mehr als erfolgreiche Laufbahn als Sportpädagoge ab.

Bei all seinen umfangreichen Tätigkeiten ging Edi jederzeit mit größtmöglicher Leidenschaft zu Werke. So genoss das Organisationstalent des Weiteren das Moderieren unterschiedlichster Veranstaltungen und konnte dabei stets seine rhetorischen Fähigkeiten eindrucksvoll unter Beweis stellen. Edi Prattes: ein facettenreiches, wahres Allround-Talent und eine absolute Ausnahmeerscheinung, die schmerzlich vermisst werden wird.

Das gesamte Team der NMS Schwanberg bedankt sich bei Edi Prattes für seine Verdienste und wünscht alles erdenkliche Gute für den wohlverdienten Ruhestand.