STAINZ. - Wenn sich eine Investition der Marktgemeinde uneingeschränkter Zustimmung erfreuen kann, dann der Spielplatz im Bahnhofpark. Seit zwei Jahren ist er Anziehungspunkt für Kinder, ihre Eltern und Jugendliche. Niemand vermisst mehr das davor existierende Spieleangebot auf dem Areal unter den Laubbäumen.

Eben die veraltete und minimalistische Ausstattung des früheren Spielplatzes veranlasste die Gemeindevertreter zu einer Investition von gut 80.000 Euro. „Es sollte eine Anlaufstelle für Familien werden“, erinnert sich Bürgermeister Walter Eichmann an die Eröffnung im Jahr 2018, zu der zur Erhöhung der Sicherheit einige alte Bäume ausgemustert und neue gepflanzt wurden. Als Schutz vor dem Verkehr wurde die gesamte Anlage eingezäunt. Eine bewusste Entscheidung: Alle Spielgeräte sollten aus Holz sein.

Die Besucherfrequenz gibt den Verantwortlichen recht. Nicht nur bei schönem, auch bei trübem Wetter trifft man Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Park an. Die Weitläufigkeit des Areals ermöglichte eine Nutzung auch während der strengsten Corona-Einschränkungen, da die Einhaltung der Abstandsregeln zu keiner Zeit ein Problem darstellte. War der „Flying Fox“ besetzt, konnte man auf die Seilbahn, den „Euro Swing“, den Kletterwald oder sechs weitere Spielgeräte ausweichen. Auch wichtig: Bei der Wassersäule war es jederzeit möglich, den Durst zu stillen.

„Mit Alexander bin ich oft zwei bis drei Mal in der Woche hier“, gefällt Christina Kaiser aus Lieboch das Angebot sehr gut. Gepflegt, schattig und für jede Altersgruppe etwas Passendes dabei lautet ihr Urteil. „Ich bin heute zum ersten Mal da“, machen für Sonja Orthaber die Weitläufigkeit und der Schatten unter den Bäumen den Reiz der Anlage aus. Sie wird – wie sie hinzufügt – mit Vanessa und Sebastian sicher noch öfter kommen.