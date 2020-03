Verfehlen konnten Obmann August Adam und Obmannstellvertreter Franz Hopfgartner vom Kameradschaftsbund Stainz ihren Zielpunkt nicht, bereits im Vorhaus prangte in schönstem Dunkelblau/Gold ein Geburtstagstransparent mit einem eingearbeiteten Achtziger.

Es bezog sich auf Erich Domes, der – man muss den Daten wohl glauben – tatsächlich einen runden Geburtstag feierte. Und das im Sinne des Wortes: Eine illustre Gruppe von Freunden hatte sich bei ihm eingefunden, um ihn zu seinem Wiegenfest hochleben zu lassen.

Die ÖKB-Delegation verschaffte sich bald Gehör. „Namens des Kameradschaftsbundes bedanke ich mich bei dir für deine Treue“, wünschte August Adam seinem langjährigen Mitglied alles Gute zum Geburtstag. Aus Anlass der 50-jährigen Mitgliedschaft habe, so der Obmann, der Ortsverband einstimmig die Zuerkennung der Ehrenmedaille in Gold beschlossen. Das Anstecken der Medaille war die Angelegenheit von Vizeobmann Franz Hopfgartner, der herzlich gratulierte und dem Fische-Geborenen für die Zukunft das beste Wohlergehen wünschte.

„Beim Bundesheer war ich Kradmelder“, ließ Erich Domes wissen, dass er 1959/60 in Götzendorf/NÖ eingerückt war und als Korporal abrüstete. Er bildete sich als Elektrotechniker aus und blieb diesem Beruf zeitlebens treu. Wenn es allerdings hieß, beim von seiner verstorbenen Frau Runa, mit der er Tochter Simone großzog, geführten Kino oder dem Gasthaus einzuspringen, war er gerne zur Stelle. Seine Umgänglichkeit machte ihn auch zu einem beliebten Mitglied der Feuerwehr Stainz und des FC Sauzipf. Stichwort Sauzipf: Alle Gratulanten mussten sich auf einem Großformat-Foto verewigen, das den Jubilar im Sauzipf-Leiberl 2020 zeigt.