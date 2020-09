„Macht bitte aufmerksam mit“, versorgte eingangs Pastoralassistentin Silvia Treichler die Firmlinge und Paten mit Informationen über den Ablauf. Der mit dem Musikchor unter der Leitung von Dominikus Plaschg, der Begrüßung des Firmungsspenders durch Firmling Markus und der Bitte um die Spende des Sakraments eingeleitet wurde. „Als Leiter des Seelsorgeraumes bin ich zum ersten Mal in Stainz“, hieß Friedrich Trstenjak die Firmlinge, Paten und Gottesdienstbesucher herzlich willkommen.

In den besagten Ablauf waren auch die Firmbegleiter eingebunden. Christine Langegg sprach den Kyrie-Text, während Roswitha Grillitsch die Lesung vortrug. Nach dem Evangelium wandte sich der Firmungsspender in seiner Predigt direkt an die Jugendlichen. „Es war eine besondere Situation“, attestierte er ihnen, die Vorbereitung mit Elan angegangen zu sein und sich mit wesentlichen Themen beschäftigt zu haben. „Ihr nehmt heute eine Zusage Gottes entgegen“, bezeichnete er die Firmung als Entdecken der eigenen Talente und der Sorgen anderer. Sie stehe aber auch für das Vertrauen gegen die Stürme des Lebens.

Ich gelobe! Nach der Erneuerung des Taufversprechens lief die Firmung nach einer sehr disziplinierten Ordnung ab. Firmling für Firmling samt Paten kam zum Altar, um von Kanonikus Friedrich Trstenjak das Sakrament zu erhalten. „Sei gesegnet mit der Gabe Gottes, dem Heiligen Geist“, lautete die Segensformel, bei der die Stirn vom Firmungsspender mit Chrysam gesalbt und mit einem Kreuzzeichen versehen wurde.

Bei den Fürbitten brachten Matthias, Jakob, Georg, Julia und Vanessa ihre Wünsche an die Zukunft vor, während der Chor die Botschaft des Festaktes in den Mittelpunkt stellte: „Jesus Christ, You Are My Life“.

Erfreulich umfangreich fielen die abschließenden Dankesworte aus. Den Schlusssatz von Friedrich Trstenjak: „Gott schenke euch Sehnsucht, die euch vorwärts treibt.“

Damit war Akt eins der Firmung vollzogen, Teil zwei in Stainz folgt am morgigen Samstag.