STAINZ. - Die Nachfrage lässt sich an der Tatsache ablesen, dass der Christkindlzug am Heiligen Abend um 10 und um 13 Uhr restlos ausgebucht war. Die Passagiere bekamen aber auch einiges geboten: Besonders das Christkind, das in einer Parallelfahrt den Zug in seiner Kutsche von Neudorf weg eskortierte und in Kraubath in den Waggon umstieg. In Preding hatten die Zugwirte Gabriele und Harald Florian-Schaar Verstärkung für das Christkind durch den Weihnachtsmann aufgeboten, der ebenfalls Präsente an die Kinder austeilte. Auch für alle Kinder: Messner-Frankfurter, Kekse, Kinderpunsch und ein Tête-a-tête mit den Alpakas von Sabine Nebel. Umrahmt wurde der Auftritt von einer Bläsergruppe der Marktmusikkapelle Preding. Im Zug hatte das Ein-Mann-Orchester Johann Fabian das musikalische Sagen.

Die Zielsetzung der Flascherlzugfahrt war klar: Für die Kids sollte eine Überbrückung bis zum Eintreffen des Christkinds geschaffen werden. Die Kinderfreunde Deutschlandsberg nutzten den Zug zu einer ermäßigten Mitgliederausfahrt (Kinder frei). „Wir bieten das ganze Jahr über Veranstaltungen an“, freute sich Obmann Kurt Moser über knapp hundert Teilnehmer.

Zufrieden mit dem Andrang war auch Lokführer Helmut Poglitsch. Er hatte zur Verstärkung die Diesellok vorspannen lassen: „Es ist eine logistische Maßnahme, da wir einen engen Zeitrahmen zwischen den beiden Fahrten haben.“