Großer Beliebtheit erfreuen sich die Sommerferiencamps für Fünf- bis 16-Jährige im Tenniscenter Stainz. Zwei Camps (24.-28.8., 7.-11.9.) folgen noch, Auflage Nummer 3 ging am vergangenen Samstag zu Ende. „Zusätzlich“, so Tennistrainer Kerim Sijercic, „gibt es die Intensivtage für alle Meisterschaftsstarter.“

Die grundsätzliche Linie aller Camps: Es soll den Kindern Spaß machen, sie sollen aber auch etwas lernen. Eingeteilt nach Altersgruppen und Spielstärke kamen die rund dreißig Teilnehmer auf drei bis vier Stunden Tennisspiel pro Tag. Für alle ganztägig Engagierten war ein kräftiges Mittagessen vorbereitet, Jause und Getränke gab es ohnehin. Betreut wurden die Youngsters von ausgebildeten Trainern, die den Kindern – wie Sijercic es ausdrückt – alles beibringen können, was Tennis ausmacht.

Die Innen- und Außenplätze und die Infrastruktur am Tenniscenter ermöglichten eine abwechslungsreiche Beschäftigung. Baden, Boccia, Fußball und Basketball standen auf dem Programm, selbst für Schach und Brettspiele waren die Kinder zu begeistern.

Ein Blick zur Meisterschaft: Fünf Jugendmeisterschaften (zwei davon in der Landesliga) sind im Einsatz. Vor 14 Tagen wurde David Zmugg zum Ländercup in Wien einberufen. Laufend auf der Achse ist auch das Pro Team, für das ein exakter Trainings- und Turnierplan gilt. Die Spieler müssen nicht nur auf dem Platz ihren Mann stellen, durch die vorgegebene schriftliche Nachbetrachtung müssen sie sich intensiv mit Vorbereitung, Spiel und Nachbereitung auseinandersetzen.

Auf noch etwas legt Kerim Sijercic Wert: die Kooperation mit den Stainzer und Tennisvereinen in der Umgebung. „Soloaktionen sind nicht zielführend“, setzt er auf das Tenniscenter als Kompetenzzentrum für die Region.