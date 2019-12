PREISSBERG. - Es ist schön, dass der alte Brauch des Neujahrsgeigens nicht in Vergessenheit gerät. „Wir wollen den Menschen alles Gute für das neue Jahr wünschen“, präzisierte Georg Wallner sen., der mit seinen Söhnen Matthias und Georg jun. (Wollna Trio) vor dem Jahreswechsel drei Tage auf Achse war, die Zielsetzung der menschenverbindenden Aktivität.

In den Häusern und Wohnungen wurden die drei Musikanten mit der Klarinette, der „Steirischen“ und dem Bariton freundlich aufgenommen. Ihre guten Wünsche hatten sie in ein Lied eingepackt, das auf die Hausfrau und den Hausherrn (bei einem Bauernhof kam die Viecha-Version zum Einsatz) abgestimmt war. Sie muteten dem Schicksal dabei ordentlich etwas zu, als sie der Frau „a sülvanes G’schirr und an guldanen Herd“ und dem Herrn „a Toschn vull Euro und an Kölla vull Wein“ wünschten. Beim Prosit für das neue Jahr wurde niemand ausgespart: „Wir wünsch‘n vül Glick – in diesem Haus, das Unglick, des soll beim Fensta hinaus!“

„Ich mache das schon an die dreißig Jahre“, verriet Georg Wallner sen., dass er in der Anfangszeit in anderer personeller Besetzung unterwegs war. Nunmehr sei er froh, mit seinen beiden Söhnen die passende Besetzung zu haben. Mit der Zeit haben sich auch die Besuchstouren verfestigt, welche die drei Musiker in die Orteile Marhof, Trog und Pirkhof treibt. „Vielfach werden wir schon erwartet“, haben sie sich der Dienste von Josef Weber als Schofför versichert, denn der Tag eines Neujahrsgeigers kann bis zum Abend recht anstrengend sein.