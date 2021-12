STAINZ. - Es waren das Fest der Heiligen Familie und die Vorstellung der Sternsinger, die dem Gottesdienst am vergangenen Sonntag ihr Gepräge gaben und den Heiligen Stephanus - immerhin als erster Märtyrer der Kirche verehrt – verdrängten. „Es war sicher nicht alles harmonisch und friedlich“, ließ Pfarrer Marius Enăşel einleitend wissen, dass auch die Heilige Familie mit Problemen zu kämpfen hatte. Dann aber doch die Tradition des Wassersegnens am Stefanitag: „Wasser ist das Element des Lebens“, schritt der Pfarrer durch das Kirchenoval, um die Besucher mit geweihtem Wasser zu besprengen.

Familie im Fokus

In der Folge trat die Familie immer mehr in den Mittelpunkt. In der Lesung war von der Ehrerbietung gegenüber Vater und Mutter zu hören, um selber Freude zu erfahren. Im Evangelium ging es um den Knaben Jesus, der seine Eltern verstörte, da er nicht nachhause kam, sondern im Tempel den Weisen lauschte und mit ihnen sprach.

„Ist Weihnachten ein Kinderspiel?“, fragte der Pfarrer in seiner Predigt. Um sie selber zu beantworten: „Ja, wenn Jesus im Mittelpunkt steht.“ In der Bibel ist von den Schwierigkeiten in der Heiligen Familie zu lesen. Schwierigkeiten sollten aber niemals davon abhalten, vom kleinen Glück mit zwei, drei oder vier Personen in der Familie das ganze Glück mit Jesus in der Mitte anzustreben. „Wir dürfen den Blick auf Jesus nicht vergessen“, regte er an, im Nächsten Gott zu erkennen und die Heilige Maria als Hauptdarstellerin einzubeziehen. Auch in den Fürbitten ging es um Familie: Bei Kirche, Entscheidungsträgern und Eltern gehe es stets auch um ein kinder- und familienfreundliches Verhalten.

Sternsingeraktion

Pfarrgemeinderätin Ulrike Herzmaier wies abschließend auf die Dreikönigsaktion 2022 hin. „In die Häuser und Wohnungen zu gehen wäre derzeit unverantwortlich“, bat sie, die finanzielle Hilfe über die Kollekte oder eine Spende einzubringen. Die Mittel, so Herzmaier, würden heuer für indigene Völker im Regenwald des Amazonas fließen. Mit ihren Sprüchen unterstrichen die Könige Emil, Magdalena, Finja und Lorenz das Bemühen der Aktion: „Möge der gute Stern das ganze Jahr über leuchten.“