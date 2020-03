Am Freitag, dem 13. März ist das Theater im Bahnhof Graz ab 19.30 Uhr in der Rondell Gallery in Schwanberg zu erleben.

SCHWANBERG. Mit der Produktion "Sohn. Angenommen, du bist die Mutter eines Radikalen" (ab 16 Jahre) ist das Theater im Bahnhof Graz zu Gast in Schwanberg. Es geht an diesem Abend um eine Mutter, die versucht, die Geisteshaltung ihres Sohnes mit ihrem eigenen Leben in Einklang zu bringen.

Mit: Eva Hofer

Regie: Ed. Hauswirth, Text: Eva Hofer, Sounddesign: Claudia Holzer, Ausstattung: Heike Barnard, Technik: Moke Rudolf-Klengel, Assistenz: Jasmin Karami

Beratung, Gespräche: Colette Schmidt, Roman Schweidlenka, Uwe Seiler, Andreas Peham/DÖW

Karten: Trafik Melhardt und unter der Tel.: 0650-9121328