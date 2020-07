Ab Samstag, dem 25. Juli sind im Cafe Larini Bilder der Künstlerin aus Wildbachberg Monika Rock zu sehen. „Farben machen glücklich" lautet das Motto der Ausstellung, die bis Ende September zu sehen ist.

Bei der offiziellen Eröffnung, die vor dem bekannten Rathauscafe stattfand, konnte die Malerin neben Werner Polz-Lari vom Rathauscafe Larini auch Mag. Josef Wallner in der Mitte zahlreicher interessierter Gäste besonders willkommen heißen.

Ihr langjähriger künstlerischer Weggefährte Dr. Otto Wanka, ebenfalls in Wildbachberg beheimatet, zeigte kurz die Vielfalt der Künstlerin auf, die neben Bilder in Acryltechnik auch Skulpturen, exklusive Strickmodelle, Schmuck und Glasperlenketten herstellt. In den farbenfrohen, bunten Bildern, die wie Dr. Wanka erwähnte, viele „Pinselkilometer“ erforderte, werden verschiedene Blumenmotive, aber auch Portraits in Acryltechnik geschaffen.

Bürgermeister Mag. Josef Wallner freute sich über die Ausstellung im Herzen der Stadt und dankte der Wildbachberger Künstlerin für die farbenfrohen Motive, aber auch Werner Polz Lari, der der Kunst in seinem Cafe stets einen breiten Raum einräumt.

Einen Teil ihrer Schmuckkollektion konnte bei der Eröffnung in den Räumen des vormaligen Tourismusbüros präsentiert werden, jedoch wird hier in den kommenden Tagen der Deutschlandsberg-Gutscheinshop einziehen.

Alle Interessierten sind natürlich auch gerne in ihrer Werkstätte nach Wildbachberg 88a eingeladen und können unter 0680/ 5067 700 (bitte telefonische Voranmeldung) der Künstlerin bei ihrer Arbeit direkt über die Schulter schauen.

Nach dem offiziellen Teil lud das Larini-Team zu einem Imbiss und Getränken, sowie die Künstlerin zur Besichtigung der Vernissage und ihrer künstlerisch gestalteten Schmuckkollektion ein.

Text u Foto(s) : Josef Strohmeier