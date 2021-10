Punktegewinn, der sich mehr verdient hätte!

5. Runde STT Meisterschaft – HV TDP Stainz : STT Pichler 2:2 (0:0)

Torschützen Stainz: Fabian (2)



Am Samstag ging es für den HV TDP Stainz in die vorletzte Runde vor der Winterpause und ins letzte Heimspiel des Jahres. Gegner war der STT Pichler aus Södingberg.

Das Spiel begann gleich mit einem Schock für die Stainzer. Der Flügelspieler und in der aktuellen Saison bärenstarke Patrick Wolf verletzte sich bei der ersten Aktion ohne Fremdeinwirkung. Trotzdem lieferte das Heimteam von Anfang bis am Ende ein tolles Spiel ab und konnte an diesem Tag mit tollen Spielzügen und Offensivaktionen überzeugen. Das einzige was in Halbzeit eins fehlte waren die Tore. Die Chancen wären zu genüge da gewesen. Somit ging es mit einem 0:0 in die Halbzeit. Der Gegner versuchte über das gesamte Spiel mit Konteraktionen zum Erfolg zu kommen. In der Defensive standen sie kompakt und konnten daher einiges verhindern. „Tore die man nicht schießt, bekommt man“. Ein Zitat, wie es die Minute 65 nicht besser beschreiben hätte können. Befreiungsschlag der Södingberger wird nach einem individuellen Verteidigungsfehler der Stainzer zur perfekten Vorlage für den Stürmer vom STT Pichler, der alleine aufs Tor läuft und Stainz Goalie Schnitter keine Chance lässt. Ein Schock für die Stainzer und auch den anwesenden Zusehern. Aufgeben stand an diesem Tag aber nicht auf dem Matchplan des HV TDP. Und in Minute 70 dann endlich der völlig verdiente und überfällige Treffer. Eckball Maderthoner, der Ball wird nur kurz abgewehrt und Daniel Fabian steht goldrichtig und zieht auf 11er Höhe direkt ab und bezwingt den Goalie vom STT Pichler zum 1:1. Ein Ruck ging noch mal durch die heimische Mannschaft und man spielte auf Sieg. Doch der nächste Dämpfer sollte prompt folgen. Mit der tatsächlich zweiten Offensivaktion erzielte der STT Pichler den zweiten Treffer und somit die erneute Führung. Der Fußballgott zeigte sich am Ende aber trotzdem noch gnädig und so konnten die Stainzer zumindest noch einen Punkt holen. Freistoß von Daniel Fabian aus knapp 30m und der Linksfuß trifft mit einem Aufsetzer zum Ausgleich, bei dem der Torhüter vom STT Pichler nicht gut aussah. Dabei sollte es dann auch bleiben. Der HV TDP Stainz holt somit im zweiten Heimspiel der Saison den ersten Punkt, bei dem es durchaus auch mehr hätte sein können. Trotzdem muss man auch die Gäste aus Södingberg für ihre Effizienz und Teamgeist loben. Bedanken möchte sich der HV TDP Stainz bei Robert Ronegg für das Matchballsponsoring des Spiels. Für die Stainzer geht es nun am kommenden Wochenende ins letzte Spiel der Herbstsaison.