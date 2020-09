Die Tabak-Trafik in Groß Sankt Florian hat jetzt einen neuen Standort gefunden.

Im Zuge einer Neueröffnung wurde der Umzug in den neuen Standort (ehemaliges Modehaus Aumüller) in der Marktstraße 9 von der Betreiberin Selina Haring mit Kunden, Firmennachbarn und Vertreter der bauausführenden Firmen am Dienstag, dem 1. September gefeiert.

Das ehemalige Modehaus Aumüller wurde von den Besitzern Leopold Maierhofer Robert Maierhofer, sowie Gerhard Paar in einer über 1-jähriger Umbauzeit umgebaut und modernisiert, aber an der Außenseite die Fassadenstruktur des mächtigen Altbaues belassen. Das Haus bietet 18 moderne Wohneinheiten sowie eine Geschäftsräumlichkeit. Beheizt wird das Objekt von der örtlichen Nahwärme, was einmal mehr die wichtige, regionale und vor allem nachwachsende Energieerzeugung hervorhebt, wie Baumeister Leonhard Meierhofer erwähnt.

Gemeindevertretung gratuliert

Unter den zahlreichen Gratulanten mischten sich auch Bürgermeister Alois Resch, Vizebürgermeisterin Maria Kögl, sowie GR. Moritz Purr. Auch Vizebgm. Werner Reiterer wünschte der Trafikbetreiberin am neuen Standort viel Erfolg.

„Der Umzug in das neue Objekt ist ein wichtiger Moment für unsere Ortskerngestaltung, wobei wir von der Marktgemeinde weiterhin viel Geschäftserfolg wünschen“ freut sich Bürgermeister Alois Resch.

In erster Linie freut sich Selina Haring, welche die Tabak-Trafik übrigens in 3. Generation vor knapp 2 Jahren übernommen hat, auf die über 80m² große Geschäftsfläche in der Marktstraße 9, wo jetzt mehr dringend benötigter Lager-und Präsentationsplatz zur Verfügung steht. Mit Ulli Malli hat sie zudem eine verlässliche Mitarbeiterin gefunden.

Alle Geschäftspartner, Kunden und Geschäftsnachbarn wünschen Selina Haring weiterhin viel Geschäftserfolg am neuen Standort.

Text u Foto(s) : Josef Strohmeier