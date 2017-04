Geburtstagsfeier mit Blick auf den Maibaum

28.04.2017, 17:00 Uhr

Im Seniorenhaus Stainz spielte "Stainz 2/3 stromlos" auf.

Es war als unterhaltsamer Doppelschlag gedacht, das regnerische Wetter verhinderte aber eine Feier im Freien. So konnten die Bewohner des Seniorenhauses Stainz das Aufstellen des Maibaums nur von den Fenstern aus mitverfolgen. Das SeneCura-Team hatte gut vorgearbeitet, Heribert Radl und Gerhard Wippel ein schönes Muster in die Rinde geschnitzt. Einen Beitrag lieferten die Senioren: Sie gestalteten unter Anleitung von Franziska Hiden den Kranz. Das Aufstellen schließlich war Angelegenheit von Franziska Hiden, Günther Kerbis, Wolfgang Raczkowski-Haag und Gerhard Wippel, die acht Meter hohe Fichte (eine Spende von Ewald Lichtenegger) wurde im Innenhof fachgerecht verankert.Der zweite Teil - die Monatsgeburtstagsfeier - war ohnehin für den Innenraum vorgesehen. Besonders geehrt wurden diesmal Reinhilde Berger (73), Anna Dober (96) und Aloisia Seidl (90), zum Mitfeiern waren aber alle Bewohner eingeladen. Bei Torte, Kuchen und Kaffee wurde dieses Angebot natürlich gerne angenommen, die bettlägerigen Senioren in den Zimmern bekamen ihren Teil zugestellt.Für das musikalische Wohlbefinden war diesmal die Formation „Stainz 2/3 stromlos“ mit den Musikern Herbert Eberhart, Gernot Marcher und Johann Münzer zuständig. „Zum Geburtstag alles Gute“ und ein „Hoch soll’n sie leben“ ließen sie für die Geburtstagskinder erklingen, bevor sie in der Folge den „Steirischen Brauch“, den „Alten Jäger vom Silbertannental“ oder das „Ding‘l Dong‘l Wossamühl“ anstimmten. Schade, lautete die allgemeine Meinung, als das Trio (s’Taxi wortet schon) nach rund eineinhalb Stunden den Schlussmarsch anstimmte.