Frauentaler Pfarrfest mit Besuch von Bischof Wilhelm Krautwaschl

13.09.2018, 22:13 Uhr

Ein besonderes Pfarrfest stand am Sonntag, dem 9. September in Frauental auf dem Programm. Niemand geringerer als Bischof Dr. Wilhelm Krautwaschl zog mit Pfarrer Mag. Istvan Hollo und Kaplan Mag. Wojciech Zapiór feierlich in die Pfarrkirche ein, um mit der Bevölkerung die Abschlussmesse der Bischöflichen Visitation, umrahmt vom Robert-Fuchs –Kirchenchor zu feiern.

Nach dem feierlichen Abschlusssegen wartete am Vorplatz bereits ein heuer erstmals unter dem Thema G´scheit Feiern“ gestalteter Vorplatz auf die Besucher, die gerne unter dem Zelt bzw. unter den schattigen Bäumen Platz nahmen.Unter den Besuchern konnten auch Gäste aus den ehemaligen Bergpfarren des Pfarrverbandes Deutschlandsberg, der gf Vorsitzende des PGR Deutschlandsberg OstRat Ernest Theußl, sowie auch Bürgermeister Mag. Josef Wallner und seitens der Frauentaler Gemeindevertretung in Vertretung des erkrankten Bürgermeisters Bernd Hermann Vizebgm.Günter Steinbauer, Gemeindekassier Michael Nebel, sowie GemeinderätInnen begrüßt werden.Viele Besucher nutzten bei zünftiger Blasmusik des Musikvereins Marktkapelle Frauental unter Kapellmeister Oskar Lenz und bei bester Bewirtung die Gelegenheit eines persönlichen Gespräches mit dem volksnahen Bischof Dr. Wilhelm Krautwaschl. Am Nachmittag hatte die Bauernbund-Combo ihre Instrumente ausgepackt, um die Gäste mit flotten Weisen zu unterhalten.Ein erster Höhepunkt war die von Karl Polz moderierte Versteigerung einer, von Sonja Klug exklusiv kreierten und gebackenen Frauentaler Pfarrfesttorte. Viele steigerten mit und letztlich freute sich die kleine Elena Albrecher über das köstliche Backwerk.Ein weiterer spannender Höhepunkt war das spannende Schätzspiel, bei dem es die Anzahl der Backerbsen zu erraten galt, welche von Personen beim Minilager verzehrt wurden.Die Antwort war eher knifflig, jedoch kamen einige Besucher auf eine annähernd richtige Anzahl. Die Gewinner – es warteten Gutscheine und Geschenkkörbe – waren 1. Erika Birgfellner, 2. Albin Gruber , 3. Josef Polz, 4. Sarah Polz,5. Kurt Miklavc , 6.Jonas Sommer, 7. Gerhard Absenger, 8. Ulla Weber, 9. Anna Polz, 10. Christian Polz, 11. Mario Preiss-Albrecher.„Unser Pfarrfest stand heuer erstmals ganz im Zeichen der Aktion „G´scheit Feiern“, weil wir versuchen Abfälle zu vermeiden, Mehrwegverpackungen und Mehrweggeschirr zu verwenden und auch auf Portionsverpackungen zu verzichten. So wurden Mehlspeisen u.a. in teilweise kompostierfähigem Material verpackt. Zudem wollen wir Produkte anbieten, die vorwiegend aus unserer Region stammen und möchten damit einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz leisten“ argumentiert die Festorganisation.Beim gemütlichen Zusammensein ging am späteren Nachmittag ein erfolgreiches Pfarrfest zu Ende. Besonderen Dank gilt allen Sponsoren und Gönnern, sowie den vielen fleißigen HelferInnen und Mehlspeisbäckerinnen, die allesamt gemeinsam den Festtag wieder zu einem Erfolg für die Pfarre werden ließ.Text und Foto(s) : Josef Strohmeier