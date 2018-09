Frühschoppen der SPÖ Frauental war ein großer Erfolg

16.09.2018, 16:53 Uhr

Für die musikalische Unterhaltung sorgten die Schilcherlandbuam mit Niki, die den Frühschoppen zünftig umrahmten. Für die kleinsten Besucher sorgte die Kinderfreunde- Hupfburg so dass sich auch die Kleinen wohl fühlten.Aber auch Lose und hausgemachte Mehlspeisen, waren ebenso begehrt, wie kulinarische Spezialitäten vom Rost und Grill, für diesmal wieder das eingespielte Grillteam sorgte.

Unter den Besuchern waren auch wieder Ehrengäste der Einladung gefolgt, um den diesjährigen Frauentaler SPÖ-Frühschoppen im Freibadgelände einen Besuch abzustatten.Seitens der SPÖ Ortsorganisation konnte Ortsparteivorsitzender Gemeindekassier Michael Nebel unter anderem Bgm Bernd Hermann, Bgm.a.D. Ehrenbürger Ernst Strohmeier, Ehrenringträger Hans Fellner, Dr. Helmut Benjamin Huss, KomRat. Werner WippelPfarrer Istvan Hollo, , Vertreter der örtlichen Vereine und Gemeinderäte als Ehrengäste willkommen heißen.Seine besonderen Grüße richtete er an LAbg. Bernadette Kerschler, Vizebgm. von Deutschlandsberg Toni Fabian, Stadträtin Barbara Spiz, von der SPÖ St. Stefan ob Stainz Vorsitzender GR. Peter Kainz, von der SPÖ Ortorganisation Grüß Sankt Florian Werner Reiterer sowie namens der SPÖ Schwanberg Harald Reiterer.Eine wiederum große Anzahl an Warenpreisen, Gutscheinen und Geschenkkörben wurde durch Ziehung der jeweiligen Lose zwischen den musikalischen Stücken ermittelt. In der äußerst spannenden Schlussziehung standen letztlich Hauptpreisgewinner fest.Den 3. Preis, eine von AK Vizepr.Günter Steinbauer gesponserte Nespresso Kaffeemaschine gewann Ilse Kartitschenko, über den 2. Preis, ein City-Bike , gesponsert von der SPÖ Ortsorganisation freute sich Werner Müller und der 1. Preis, ein von der Steiermärkischen Sparkasse und der SPÖ Frauental gesponserten Reisegutschein im Werte von 600 € konnte freudestrahlend Petra Maier in Empfang nehmen.„Wir sind heuer mit dem Wetter trotz zweiwöchiger Verschiebung dank Mithilfe zahlreicher freiwilliger HelferInnen sehr zufrieden, zeigt es doch, dass die Besucher uns die Treue halten“ erzählt mit sichtlicher Zufriedenheit SPÖ Vorsitzender GK. Michael Nebel.Dank gebührt allen fleißigen MitarbeiterInnen, für ihren Einsatz, allen Damen für ihre köstlichen hausgemachten Mehlspeisen, allen Sponsoren und Gewerbetreibenden für die Gutscheine, Geschenkskörbe, sowie für die Waren und Sachpreisspenden.Text und Foto(s): Josef Strohmeier