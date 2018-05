04.05.2018, 16:57 Uhr

Das Grazer Philharmonische Orchester gastiert mit Lokalmatador Kurt Mörth in der Rondell Gallery in Schwanberg.

Klassik vom Feinsten

SCHWANBERG. Zur Ausstellung „Keine Panik“ von Herbert Brandl und Edelgard Gerngross findet am Muttertag, dem 13. Mai, ein besonders Matinée-Konzert Rondell Gallery in Schwanberg statt.Solo-Klarinettist Kurt Mörth gastiert mit seinen Kollegen vom Grazer Philharmonischen Orchester in der Rondell Gallery, in seiner Heimat. Werke von W. A. Mozart & C. M. Weber stehen im Mittelpunkt des musikalischen Vormittags. Violine: Fuyu Iwaki, Eszter Kleinman-Stankowsky; Bratsche: Milan Maksimovic, Cello: Gergely Mohl; Beginn: 10 Uhr. Infos und Reservierung unter Tel.: 0664/541 8525