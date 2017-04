Selbstschutz & Selbstverteidigung im Kneippkindergarten Frauental

19.04.2017, 21:05 Uhr

„Aufmerksam sein“,

Dies nahm auch das Team des KneippKindergartens Frauental zum Anlass, für Frauen ab dem jugendlichen Alter einen Selbstschutz- und Selbstverteidigungskurs anzubieten. Im Rahmen des aktuellen Gipfelstürmerprojektes „Sicher durchs Leben“ gelang es,den Polizeibeamten Gottfried Röxeis als Fachmann dafür zu gewinnen. An vier Abenden zu je 2,5 Stunden wurde den Teilnehmerinnen klar, dass man schon ganz viel im Vorfeld selbst in der Hand hat, indem man einfach viel aufmerksamer durch Leben geht.diese Aufforderung an die Kursteilnehmerinnen, war sehr prägend und öffnete viele die Augen und Ohren. Weitere hilfreiche Tipps und praktische Übungen gab es in den Bereichen effiziente Verteidigungstechniken, die Frauen anwenden können, selbstsicheres Auftreten, Notwehr und Nothilfe, Zivilcourage, Verhalten in gefährlichen Situationen, Verwendung von Pfefferspray oder was mache ich, wenn Einbrecher in meinem Haus sind. Gottfried Röxeis schaffte es, dass alle Teilnehmerinnen jeden Abend mit großer Vorfreude und Begeisterung dabei waren. Ob bei der Verwendung des „Übungspfeffersprays“ – gefüllt mit Wasser auf Luftballonköpfe im dunklen Park, oder der Übungsannahme „Handtätlicher Übergriff mit versuchter Vergewaltigung“, den Teilnehmerinnen wurde klar, dass es nur nützlich ist, sich zu wehren und alle gelernten Tipps anzuwenden. Mit vielen aktuellen Beispielen aus der Praxis wurde allen bewusst, wie wichtig es ist im Bereich der Selbstsicherheit etwas zu tun.Als Danke wurde ein kleines Präsent an Kursleiter Gottfried Röxeis überreicht. Aufgrund des positiven Echos der Veranstaltung wird das Kindergartenteam bemüht sein, wieder einen Selbstschutz- und Selbstverteidigungskurs zu organisieren. Nähere dazu gibt es auf www.kindergarten-frauental.at.Text und Foto(s) : Josef Strohmeier