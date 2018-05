Drei Stainzer Punkte für mäßige Partie

05.05.2018, 09:02 Uhr

1. Klasse West: SC Stainz – SV Stallhofen 2:0 (2:0).

Zu Beginn wurde des verstorbenen SC-Vizeobmannes Gernot Hiebler gedacht. „Er hat mitgeholfen, den Verein aufzurichten“, konzedierte Vorstandsmitglied Georg Fuchshofer dem engagierten Funktionär, viel Energie in den Stainzer Fußballsport investiert zu haben.Im Match brachten die Stainzer ihre Wertschätzung mit einem schnellen Führungstreffer zum Ausdruck, als Markus Haubenwallner mit einer Direktabnahme nach einem Eckball auf 1:0 stellte (5.). Auf eine Fortsetzung des Anfangselans warteten die Besucher aber vergebens. Die Hausherren dominierten klar das Spiel, sie wurden aber in keiner Phase gefordert, aus sich herauszugehen. Die Stallhofener beschränkten sich auf ein striktes Defensivverhalten, gefährliche Angriffe auf das Stainzer Tor waren eine absolute Rarität. Es war wohl diese Eindeutigkeit in den Spielanteilen, welche die Stainzer nicht an ihre Grenzen gehen ließen. Ein Tor bekam Trainer Michael Herrmann dennoch serviert: Wieder war es Haubenwallner, der eine Unachtsamkeit von Keeper Eduard Hausegger zum 2:0 (42.) nutzte.Nach Wiederbeginn plätscherte – wie der Regen auch – die Begegnung lustlos dahin. Stallhofen brachte keine offensiven Spielzüge nach vorne zustande und bei Stainz fehlte der entscheidende letzte Pass. Fast zum Spielverderber wurde das Wetter, Schiedsrichter Manfred Paul unterbrach die Partie etwa zehn Minuten vor dem Ende, um eine Gewitterfront mit Blitz und Donner vorbeiziehen zu lassen.