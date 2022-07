In Lamprechtshausen prallte ein Autolenker gegen eine Mauer - ein Alkotest ergab 1,82 Promille.



FLACHGAU. Am späten Abend des 04. Juli 2022 ereignete sich in Lamprechtshausen ein Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Flachgauer prallte mit seinem Pkw gegen eine Betonmauer, wobei dadurch sowohl die Mauer als auch das Fahrzeug stark beschädigt wurden.

Während der Amtshandlung stellte sich heraus, dass der 24-Jährige aus dem Flachgau keine gültige Lenkberechtigung besitzt.

Keine Lenkberechtigung



Ein Alkotest ergab 1,82 Promille. Während der Amtshandlung stellte sich heraus, dass der 24-Jährige zudem keine gültige Lenkberechtigung besitzt. Der Lenker wird bei der zuständigen Behörde zur Anzeige gebracht.

