Richtige Händehygiene – Keine Chance für Keime

26.04.2018, 13:29 Uhr

Fast alle Infektionskrankheiten werden über die Hände übertragen. Dass die gründliche Händereinigung unumgänglich ist, liegt also nahe.

Gut versteckt

So macht man es richtig

SALZBURG (mst). Die Hygienefachkräfte des Salzkammergut-Klinikums wissen was man bei der Händereinigung beachten und auf was man keinesfalls vergessen sollte. Anlässlich des "Welttag der Händehygiene" geben Experten ihre Tipps weiter.Keime sind meist da wo wir sie am wenigsten vermuten. Eine neueste Studie gibt erneut Aufschluss darüber und zeigt dass sich zum Beispiel im Kühlschrank mehr Keime tummeln als auf der Toilette. Türklinken, Einkaufswägen und Mobiltelefone sind weitere, sehr beliebte "Wohnorte" von Keimen. Um hier entgegenzuwirken ist das regelmäßiges Händewaschen die effektivste Methode. Hygienefachkräfte geben zu bedenken: "Leider ist das konsequente Händewaschen nach dem Toilettengang immer noch nicht jedermanns Sache."Die Experten erklären wie einfach es ist sich durch gründliche Händereinigung vor ansteckenden Krankheiten zu schützen. Neben der Handoberflächen und den Fingerzwischenräumen sollen auch die Fingerspitzen und Daumen mindestens für 30 Sekunden mit ausreichend Seife gereinigt werden. Gründlichkeit sorgt hier für ein wirksames Ergebnis. Da Keime es gerne feucht und warm mögen, ist das ordentliche Abtrocknen unbedingt zu beachten. "Saubere Handtücher sind definitiv ein 'Muss'", ergänzen die Hygieneexperten ihre Ratschläge.