Das neue Programm 2020 "Zauberwelt im Circuszelt"

Nach einer langen Corona bedingten Zwangspause, präsentiert der Circus Luis Knie wieder sein neues Programm in Seiersberg neben der Shopping City. Internationale Circusartisten entführen das Publikum in eine Zauberwelt und begeistern Groß und Klein mit ihren anspruchsvollen und atemberaubenden Darbietungen. Der international gefeierte Clown Don Christian, zum ersten Mal in seinem Heimatland auf Tournee, ist gebürtiger Grazer und zählt zu den besten Clowns in der Circuswelt. Er sorgt mit seinen Darbietungen für herzhaftes Lachen im Circuszelt. Mit dabei und erstmals in Österreich, Mario Berousek, schnellster Jongleur der Welt. Mit einer anspruchsvollen Freiheitsdressur, präsentiert Luis Knie jun. edle Friesen, eine Augenweide für Pferdeliebhaber. Das columbianische Duo Ortiz sorgt mit einer actionreichen Darbietung am Todesrad für knisternde Spannung. Das und noch viel mehr läßt das Publikum träumen, lachen und staunen.



Noch bis zum 20. September gastiert der Circus in Seiersberg.

Es sind genügend Parkplätze vorhanden.

Vorstellungen gibt es von Mittwoch bis Samstag jeweils um 15 Uhr & 19.30,

Sonntag um 14.30 & 18 Uhr.