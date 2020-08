Nicht zu übersehen und etwas rätselhaft, wenn man ihn noch nicht kennt, der Tintenfischpilz.





Erstaunlich, dass ein Pilz seinen Meeresgenossen gleicht und daher wohl auch denselben Namen trägt. In Europa wurde er erstmals 1913 entdeckt.

Eingeschleppt wurde er vermutlich mit Woll- oder Militärtransporten.

Heimisch ist er nämlich in Australien, Neuseeland, evtl. auch in China, Süd- und Ostafrika.

Inzwischen hat er sich in unseren Wäldern ausgebreitet.

Für den Verzehr ist er völlig ungeeignet, obwohl er nicht giftig ist. Sein starker Aasgeruch lockt Fliegen und Mistkäfer an, welche die Sporen dann verbreiten.

Ein Hingucker ist er auf alle Fälle.