Nach dem Großbrand im Süden von Graz steht nun die Brandursache fest. Entgegen der Erstmeldung gab es auch keine verletzten Personen durch den Brand, ein Feuerwehrmann hatte einen Hitzschlag erlitten.

WERNDORF. Nach dem für alle weithin sichtbaren Großbrand in Werndorf am Montagabend vermeldet das Landeskriminalamt nun zwei positive Nachrichten: Einerseits steht die Brandursache fest, nachdem das Landeskriminalamt Steiermark (Ermittlungsbereich Brand) gemeinsam mit einem Brandsachverständigen der Landesstelle für Brandverhütung die Ermittlungen am Tatort durchgeführt hatte. Auch eine Polizeidrohne war dabei im Einsatz.

So dürfte der Brand am Ende einer Produktionsmaschine für Elektroinstallationsmaterial ausgebrochen sein. Ein mechanischer Defekt im Bereich eines Dichtkopfes führte zum Austritt einer großen Menge an Thermoöl. Dies führte wiederum zum Brandgeschehen.

Die rund 2.500 Quadratmeter große Produktionshalle fiel den Flammen zum Opfer. Die Schadenshöhe ist weiterhin noch nicht bekannt.

Zum Anderen hat ein Feuerwehrmann, der bei den Arbeiten einen Hitzschlag erlitten hatte, nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus verlassen. Die Schadenshöhe dürfte mehrere hunderttausend Euro betragen.

