In den letzten Tagen konnte man das Naturschauspiel der Lichtstreuung des Öfteren beobachten. Was dabei den Betrachter in Staunen versetzt ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Wenn gebündelte Lichtstrahlen auf kleinste Wassermoleküle treffen erzeugen sie diesen Effekt. Je höher die Luftfeuchtigkeit, umso eindrucksvoller zeigt sich dieses Phänomen. Sichtbar werden die Strahlen erst wenn das Licht auf unser Auge fällt. Durch den Regen in letzter Zeit ist die Luftfeuchtigkeit im Wald besonders hoch, so konnte man an einigen Tagen dieses herrliche Schauspiel beobachten.

Einige Bilder davon möchte ich euch gerne zeigen.