Der neue Kulturverein "DoZwa - Kultur verbindet" aus Dobl-Zwaring veranstaltet am Freitag, den 29. April ein Big Band Konzert in der Mehrzweckhalle Dobl. Beginn: 19.00 Uhr.

Für ihr leibliches Wohl sorgt die Frauenbewegung Dobl, den musikalischen Teil wird die Little Big Band 7come11 bestreiten.

Die Musiker der Little Big Band 7come11 - entstanden aus einer Jazz-Combo erweitert um einige Bläser - laden das Publikum ein, sich mit ihnen auf eine musikalische Reise von den 30er Jahren bis in die Gegenwart zu machen.

Die besondere Besetzung vereint die Intimität eines kleinen Jazzensembles mit der Klangfarbenfülle einer Bigband, bestens geeignet für ein vielfältiges Programm von Swing bis Latin, von Standards bis zu eigens für die Band arrangierten und komponierten Stücken.

Wir laden Sie zu einem vergnüglichen Musikabend der Sonderklasse.

Weitere Infos finden Sie auf unserer Homepage www.dozwakultur.at.

Besetzung:Dietmar Gangl – Altsaxophon, Bernhard Schraußer – Tenorsaxophon,

Hannes Konrad – Baritonsaxophon, Maximilian Zmug – Trompete,

Phips Rückert – Trompete, Hanna Ebert – Posaune, Thomas Schaupp – Posaune,

Alexander Schröpel – Gitarre, Saša Mutić – Klavier, Peter Wirth – Xylosynth,

Florian Wirth – Bass, Gabriel Froihofer – Schlagzeug,

Leitung: Titow Griem