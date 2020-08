Basketballtalent Anja Knoflach aus Gratwein-Straßengel reist inmitten der Corona-Pandemie in die USA.

Unzählige junge Menschen, die im Ausland ein Studium absolvieren, sind nach wie vor verunsichert, wie es weitergeht. Die Basketballspielerin Anja Knoflach aus Gratwein-Straßengel hat trotz der schwierigen Situation ihre Reise zurück in die USA angetreten. Sie studiert am Eastern Florida State College, 2019 wechselte sie von der Union Basketball Initiative Graz hier hin. Abgereist ist sie "mit gemischten Gefühlen. Aber es geht in erster Linie auch um mein Studium, Business Management", sagt die 20-Jährige.

Saison ist ungewiss



Am Campus angekommen, hat sie ihr neu errichtetes Apartment bezogen. Künftig wird sie aber aufgrund der Corona-Pandemie alleine wohnen. "Aber die neue Küche im Apartment macht Lust, selbst zu kochen", sagt sie.

Wann sie genau mit ihren Lehrveranstaltungen in Dreierteams und in verkleinerten Teams in der Nationalmannschaft wieder Körbe werfen wird, weiß sie allerdings noch nicht so genau. "Ich hoffe, dass das Training in Florida bald startet. Ich bin bereit." Die Basketball-Saison der National Junior College Athletic Association hätte im Oktober starten sollen, jetzt ist sie vorerst auf Jänner 2021 verschoben worden. Trotz einiger Unsicherheiten hat Knoflach für ihr zweites Jahr am College nämlich Ziele: Schulisch will sie den perfekten Notenschnitt erreichen und es damit ins All-Academic First Team schaffen. Dafür ist sie schon nominiert worden - der Hauptgrund, warum das junge Basketballtalent wieder auf Reise ging.