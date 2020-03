U19-Nationalteam kickt heute in Graz gegen die Slowenen

Ein höchst interessantes Match geht heute, Mittwoch, um 15 Uhr auf der Anlage des Steirischen Fußballverbandes in Graz in Szene. Die U19-Nationalmannschaft des ÖFB mit Teamchef Rupert Marko und “Co“ Mario Haas trifft auf dem Rasenplatz der Murauer Arena des StFV auf die Alterskollegen aus Slowenien.

Drei Steirer im Team

Aus steirischer Sicht sind gleich drei Spieler aus dem Stall des SK Sturm mit von der Partie. Einmal der baumlange Keeper Florian Wiegele. Sturm lässt den 2,03 Meter großen, 18 Jahre alten Tormann derzeit ja für ein Jahr in Lebring Spielpraxis sammeln. “Stammgast“ in der U19-Nationalmannschaft ist Sturms Talent Tobias Koch, der nunmehr bei Zweitligaklub Lafnitz sein Glück versucht, sowie Sturm-Amateure-Kicker Samuel Stückler. Der aus dem Kärntner Bad St. Leonhard stammende “Blacky“, der alle Akademieteams durchlaufen hat und nun bei den Amateuren spielt, wurde von Rupert Marko nachnominiert. Verletzt fehlt Sturm-Keeper Luka Maric. Ein Pech für den Goalie, den Stammkeeper der U19-Auswahl, der so um ein rares Heimspiel umfällt.