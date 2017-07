AIMS in der Wallfahrtskirche

, Am Kirchberg 16 , 8111 Judendorf-Straßengel AT

Seit mehr als 40 Jahren besuchen Teilnehmer aus aller Welt die Lehrgänge des "American Institute of Musical Studies" (AIMS) in Graz. Am 22. Juli gastieren die Studenten um 19.30 Uhr in der Wallfahrtskirche Maria-Straßengel und bringen amerikanische sakrale und spirituelle Musik mit. Solisten und Ensembles stehen unter der Leitung von Alfonse Anderson.