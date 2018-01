Elvis feiert Montag in Gössendorf Geburtstag

01.01.2018, 21:28 Uhr

Zum 83. Geburtstag von Elvis Presley gastiert Heimo Röck im Joes New Orleans in Gössendorf.

Eingefleischte Fans und Verschwörungstheoretiker wussten es immer schon: Elvis lebt! Der King of Rock ’n’ Roll feiert am 8. Jänner seinen 83. Geburtstag im Joes New Orleans Bar & Grill in Gössendorf – und das mit einem Konzert!Elvis-Interpret Heimo Röck wird am Montag ab 19 Uhr die größten Hit des Weltstars zum Besten geben. Der gebürtige Kalsdorfer erreichte bei einem internationalen Elvis-Contest in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee den sensationellen vierten Platz – bei Konkurrenz aus alles Welt – und wird die Elvis-Fans im Joes New Orleans zurück in die Zeiten des King of Rock ’n’ Roll versetzen. Karten (Eintritt 15 Euro, Vorverkauf 13 Euro) sind erhältlich im Joes New Orleans und beim Postpartner Gössendorf.Also, auf zu Elvis, ganz nach dem Motto der Bar: Let the good times roll & enjoy living!