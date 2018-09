50 Jungflorianis in Thondorf im Einsatz

15.09.2018, 20:59 Uhr

Bei der Schlusskundgebung, die im Anschluss der erfolgreichen Übung vor dem Feuerwehrhaus Thondorf stattfand, gab es ein sehr positives Feedback vom Abschnittsjugendbeauftragten OLM.d.V. Jürgen Reberschak, der mit der Organisation und Durchführung äußerst zufrieden war und ein Dank an alle Jugendlichen und Betreuern aussprach. Die lobenden Worte von ABI Johann Masser unterstrichen die hohe Wertigkeit der Jugendarbeit im Abschnitt 4 von den Ortsjugendbeauftragten sowie auch das hohe Engagement der Jugendlichen. Die Jugend hat in der Feuerwehr einen sehr hohen Stellenwert, denn sie ist der Garant dafür, dass die Freiwillige Feuerwehr auch in Zukunft keine Sorgen um den Nachwuchs zu haben braucht.