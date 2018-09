Gratwein startet in der Mobilitätswoche durch

14.09.2018, 05:30 Uhr

Gegenseitige Rücksicht

E-Car populärer machen

"Mir geht es darum, die Verkehrssicherheit unserer Schüler zu erhöhen und alle Verkehrsteilnehmer daran zu erinnern, aufeinander Rücksicht zu nehmen", erklärt Gemeinderat Christoph Stangl. Im Zuge dieser Aktion werden vor der Schule auch Elternbriefe verteilt, die die Eltern dazu anhalten sollen, ihre Kinder auch selbstständig in die Schule gehen zu lassen. "Die Bewegung in der Früh tut den Schülern, aber auch der Verkehrssicherheit gut. Wenn Kinder nicht zu Fuß zur Schule gehen, gibt es für die Eltern die Möglichkeit, ihre Kinder beim Parkplatz gegenüber des Unimarktes aussteigen zu lassen. Von dort aus können sie – ohne eine Straße überqueren zu müssen – in ihre Klasse oder den Kindergarten kommen", meint Stangl.Neben der Schulaktion soll auch das E-Carsharing "buchmi" der Gemeinde in den Vordergrund gerückt werden. Stangl erklärt: "Wir haben zwei Autos, eines am Hauptplatz in Judendorf und eines beim Foto Donner in Gratwein. Um es benutzen zu können, können sich Gemeindebürger bei der Gemeinde zu den Öffnungszeiten registrieren lassen, diese Registrierung kostet normalerweise einmalig zehn Euro. Ab dann kann man sich jederzeit über das Internet eines der beiden Autos um vier Euro pro Stunde ausborgen." In der Europäischen Mobilitätswoche kann man sich um einen Euro einmalig registrieren lassen.Auch dabei ist das GUSTmobil: Sämtliche Fahrten von und zu ÖV-Knotenpunkten in den 29 teilnehmenden Gemeinden im Bezirk sind während der Mobilitätswoche kostenlos nutzbar.