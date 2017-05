Mobile Hebammen unterwegs

03.05.2017, 00:00 Uhr

In Hitzendorf eröffnet ein mobiles Hebammen- und Familienzentrum.

Das mobile Familienzentrum gibt es heuer bereits seit zwei Jahren. Da die Nachfrage in Graz-Umgebung ständig zugenommen hat, wurden im Bezirk weitere Standorte eröffnet. "Wir freuen uns sehr, dass die Beratungs- und Kursangebote des multidisziplinären Teams des Hebammen- und Familienzentrums nun auch für die Region südwestlich von Graz zur Verfügung stehen", sagen die Betreiberinnen Beatrice Covalec-Simbürger und Sandra Göttinger. Am kommenden Freitag um 18 Uhr erfolgt in der Kirschenhalle in Hitzendorf die offizielle Eröffnungsveranstaltung. Neben einer Infozone rund um Familie und Gesundheit werden im Rahmen der siebten Dance Show auch die Tänzer von Move-Covalec ihren großen Auftritt haben. Rund 100 Kinder werden dabei eine Show mit Kostüm, Ton- und Lichttechnik zum Besten geben. Das Team aus Psychologen, Pädagogen, Hebammen, Logopäden, Physiotherapeuten und anderen Professionen bieten derzeit Kurse und Workshops in Graz, Lieboch und Hitzendorf an. Bei Bedarf kann das Angebot auf weitere Gemeinden ausgedehnt werden.