Starke Hilfe in Gratwein-Straßengel

03.05.2017, 00:00 Uhr

Mit Disziplinen in Koffer schleppen, Traktor ziehen und Holzstamm stemmen kürt Good Vibes den Strongman 2017. Der Wettbewerb soll Kräfte zeigen und Spaß machen, unterstützt aber auch einen sozialen Zweck. Einige Monate Betreuung der Vierjährigen im Kinderhaus am Straßenglerberg hat der Verein bereits ermöglicht. „Wir möchten mit dem Bewerb zum Strongman 2017 ein ganzes Kindergartenjahr für dieses Kind aus unserer Gemeinde finanzieren“, sagt Good Vibes-Obmann Mario Schwaiger. Die Kleine ist in unterschiedlichen Bereichen entwicklungsverzögert und kann noch nicht sprechen. Aber „nonverbal kommuniziert sie schon mit uns“, freut sich Kindergartenpädagogin Chiara Neubauer über die Fortschritte. Auch das Treppensteigen hat das Mädchen in wenigen Monaten unter kompetenter und liebevoller Betreuung im Kinderhaus bereits erlernt. www.facebook.com/goodvibes.at.