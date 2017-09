Vielseitige Reitkunst in Thal

28.09.2017, 06:00 Uhr

Bundesländermeisterschaften: zwei steirische Teams auf Stockerlplätzen.

In Zusammenarbeit mit dem Reit- und Schulsportverein Grottenhof hat der Reithof Modibauer bereits zum vierten Mal die Reitelite Österreichs zum Vielseitigkeitsturnier, früher besser bekannt als 'Military-Reiten', nach Thal geladen. In drei Teilprüfungen mussten die Reiter absolutes Vertrauen zu ihren Pferden beweisen, während bei den Dressur- und Springprüfungen bei den Pferd-Reiterteams Disziplin und Gehorsamkeit gefordert waren. Hierbei mussten abenteuerliche Hindernisse – über Stock und Stein sowie über Wald und Wiesenfläche und sogar Wasser – bewältigt werden. Bei diesen Bundesländermeisterschaften konnte sich dieses Jahr das oberösterreichische Team nur knapp vor dem steirischen durchsetzen. Damit ging Platz zwei an Team Steiermark grün mit Daniel Dunst, Robert Mandl, Lisa Held, Nicole Riedel, Anna Bischof und Verena Martinelli. Platz drei errang das Team Steiermark weiß mit Michelle Talakovics, Katharina Maria Wagner, Karl Gratzer, Stefanie Huber, Romana Sunko und Julia Jauk.Im anspruchsvollen Bewerb CIC konnte Christoph Fenz mit Sir Quando vom Reithof Modibauer den hervorragenden 3. Platz für sich gewinnen.