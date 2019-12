Ich lasse die andauerten Gedanken an die noch gebrauchten Geschenke, dem weihnachtlichen Menü und die, der Gestaltung des heurigen Christbaumes vor der Oper stehen und begebe mich hinein auf Entspannungskurs.

Der Advent in der Oper, mich erwartet wieder ein wunderbares Konzert der Grazer Philharmoniker unter der Leitung von Marius Burkert. Mit großer gesanglicher Unterstützung waren nicht nur der Chor und die Singschul der Oper Graz dabei, auch die Solisten Eva-Maria Schmid, Tetiana Miyus und Martin Fournier sorgten für ausreichend besinnlicher Weihnachtsstimmung.

Mit nur ein paar Tönen von Otto Nicolai seiner Weihnachtsouverture über den Choral "Vom Himmel hoch" haben gereicht um mich in den Entspannungsmodus zu bringen und um dieses Konzert frei von anderen Gedanken zu genießen. Durch das ganze Programm war Weihnachten fühlbar, war Weihnachten da. Das "Ave Maria" von Robert Stolz, Christian Kolonovits sein "Announcing Christmas" oder "The Advent Candle" von Bob Chilcott und von John Williams "Somewhere in my Memory" oder "Merry Christmas, Merry Christmas" aus der Filmmusik zu "Kevin-Allein zu Haus" waren so voll Weihnachten wie auch alle anderen Lieder des Abends. Das Konzert war so himmlisch, so geschmeidig Einfühlsam, jeder Klang ein Genuss. Ich Tauche ein, in die stimmungsvollen Töne der Bläser, die sinnlichen Klänge der Streicher, in das sanfte zupfen der Harfe und die feierlichen Pauken und Schlagwerke...

Wie schön, dass wieder Weihnachten ist, ich mir diese Auszeit der vielen Gedanken erlaubt habe und einen wunderschönen Abend in der Oper Graz genießen durfte.

Ich wünsche dem ganzen Team der Oper Graz "Frohe Weihnachten", ohne Euch, würden mir viele Entspannungsmomente fehlen.

Frohe Weihnachten, auch meinen lieben Lesern und dem ganzen "Grazer Woche Team".