Susanne Grussl verabschiedet sich nach 15 Jahren in der Gastro in die Pension.

Keine Frage – sie war eine Gastro-Quereinsteigern. Ihre „Heimat“ war zunächst die Bau-Branche: „Es war ein hartes Match, ich musste mich durchsetzen.“ Und sie schaffte es, da wie dort. Die Rede ist von Susanne Grussl, die auch ihr Alter, im Gegensatz zu anderen Damen, nicht verschweigen will. „Ich bin 60 Lenze jung, reif für die Pension.“

Dies ist auch der Grund, weshalb sie ihr geliebtes „Achterl“, eine Vinothek der etwas anderen Art, nunmehr veräußert. Aber der Reihe nach. In Villach aufgewachsen, besuchte sie die HTL-Hochbau. „Ich war damals das einzige Mädchen in der Klasse, eine richtige Exotin.“ Aber sie schaffte es: „Ich arbeitete in einigen Architektur-Büros, war Bauleiterin, die Männer checkten mich gnadenlos, aber als ich diese Prüfung bestanden hatte, steckte ich sie in die Tasche.“ Ein „loses Mundwerk“ brauchte sie auch, war sie doch federführend bei Bauwerken wie den Robinson-Clubs und vielen mehr.

Weinbeißer und mehr

Der Liebe wegen kam Grussl schließlich in die Steiermark und damit auch ins Lokal in der Radetzkystraße, dieses kaufte sie aus einer Konkursmasse. Als sie kam, lud sie ihre Gäste per Gewinnspiel zu einer Namensfindung für das Lokal ein. So wurde es das „8erl", das seit nunmehr 15 Jahren Heimat eines bunten Publikums ist. Von Staatsanwälten, Rechtsanwälten, Künstlern, Unternehmern, Nachschwärmern über Streuner bis zu Weinbeißern. Grussl lud zu Live-Musik einmal pro Woche, kochte dabei auch groß auf, „weil ich eben Leute um mich haben wollte, die sich bei mir wohlfühlen“.

Kurz und gut: 20 Jahre „ordinierte“ sie am Bau, nun 15 Jahre im „Achterl“ – „für mich waren es zwei Lebensabschnitte, wobei ich die Zeit im meinem kuriosen Lokal sehr genossen habe“. Parallelen gibt es zu ihrem Nachfolger. Er ist auch ein Quereinsteiger. Aber dies ist eine andere Story. Jetzt einmal nimmt Susanne am 31. Jänner ihr letztes Achterl in ihrem „Achterl“. Ein Prost auf den Ruhestand!

