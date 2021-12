Keine Live-Musik zum Jahreswechsel: Alle drei Konzerte am Mariahilferplatz mussten abgesagt werden. Auch der Woche-Silvesterlauf findet nicht statt.

GRAZ. Zu Silvester sollte eigentlich gefeiert werden, am Mariahilferplatz hätte es in einem beheizten Zelt gleich drei Silvester-Konzerte geben sollen. Allerdings: Aufgrund neuer Bestimmungen mussten sowohl das "Latino-Silvester-Konzert" (29. 12.) als auch die beiden Egon7-Konzerte am 30. und 31. Dezember endgültig abgesagt werden. Die Organisatoren bedauern diese kurzfristigen Absagen, die durch verschärfte Richtlinien nicht stattfinden können.