Graz tut etwas für den Eichhörnchen-Bestand

Drei Jahre ist es her, als in Graz der Bestand an Eichhörnchen im Stadtpark und rund um den Schloßberg gezählt wurde. Initiiert haben diese Aktion die Grazer Grünen, die Umsetzung erfolgte mit dem Ökoteam-Institut für Tierökologie und Naturraumplanung. Neben der Erhebung wurden damals in Form eines Berichtes auch zahlreiche Maßnahmen angeführt, die zur Förderung des Bestandes beitragen können. Zur Freude der Grünen Gemeinderätin Andrea Pavlovec-Meixner wurde aufgrund der Projektergebnisse bereits gehandelt.

Hinweistafeln sollen wieder her

"Empfohlen wurde damals unter anderem, das Nahrungspflanzenangebot im Stadtpark durch die Pflanzung kleiner Koniferengruppen zu verbessern. Die Zuständigen der Stadt und Holding Graz haben dafür gesorgt, dass in den letzten Jahren Nadelbäume nachgepflanzt wurden." Die in der Studie ebenfalls empfohlenen Hinweistafeln ("Achtung Eichhörnchen") gab es in Graz bereits, wurden aber oft entwendet. "Es wäre toll, wenn sie wieder aufgestellt werden könnten."