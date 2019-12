Großer Erfolg für AUVA-Sicherheitsaktion

Auch heuer setzte sich die AUVA wieder für mehr Sicherheit auf den heimischen Pisten ein. In Summe wurden 20 Aktionstage in Kärnten und der Steiermark abgehalten. Schüler und Lehrpersonal erhielten dabei 50 Prozent Rabatt auf ausgewählte Rückenprotektoren und Skihelme. Dies wurde durch die Förderung der AUVA in Höhe von 28.000 Euro ermöglicht. Beim Finale der Aktion im EKZ Graz Nord konnte der Direktor der AUVA-Landesstelle Graz Hannes Weißenbacher ("Die Aktion war ein voller Erfolg") auch Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer begrüßen.