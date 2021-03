KUG: Vom Orchester bis zum Jazzprogramm

Von März bis Juni 2021 werden weitere Aufführungen der Kunstuni Graz im Live-Stream zu sehen sein.



Da Konzerte und Aufführungen vor Publikum im Saal dem aktuellen Pandemiegeschehen geschuldet noch in weiter Ferne scheinen, werden von März bis Juni zahlreiche weitere Programme der Kunstuniversität Graz (KUG) im Live-Stream zu erleben sein, die eigentlich im Abonnement geplant gewesen wären. Den Start machte am 10. März das Kammermusik-Format „Zusammenspiel_plus“, am 17. März folgte bereits „Chor_plus“. Als erster orchestraler Höhepunkt war eigentlich am Donnerstag, 25. März, das Konzert „Zwei Kontinente“ geplant. Es musste allerdings aufgrund eines Coronafalls des Dirigenten Patrick Hahn abgesagt werden.

Buntes Programm



Dennoch werden weitere Highlights im kommenden Programm folgen, darunter sind unter anderem „Malleus Maleficarum – Ein Tutorial“ am 14. April, das "KUGjazzLIVE-Programm" am 28. und 29. April oder Mozarts Opera buffa „Le nozze di Figaro“ ab 5. Juni.

Weitere Infos zu den Veranstaltungen und den Streaming-Angeboten gibt es tagesaktuell unter www.kug.ac.at.