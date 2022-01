Graz-Umgebung. Rund 4 Millionen Euro lässt sich das Land Steiermark eine Beteiligung am höchst erfolgreichen Güterterminal in Werndorf kosten.

Die Entwicklung ist eine rasante und durchwegs positive, die der Güterterminal da in Werndorf in den letzten Jahren genommen hat. Eine Entwicklung, die auch im Land Steiermark beziehungsweise beim zuständigen Verkehrsreferenten Anton Lang angekommen ist. Aus diesem Grund wird noch in dieser Woche eine wesentliche Neuerung im Bereich des Güterterminals verkündet.

Land nimmt vier Millionen Euro in die Hand

Das Land wird sich künftig – in einer 50-50-Partnerschaft mit dem Cargo Center am Terminal beteiligen. und damit den derzeitigen Alleineigentümer, die ÖBB Infrastruktur AG, ablösen. Um dies möglich zu machen, muss im ersten Schritt eine Beteiligungsgesellschaft gegründet werden, dies hat man letzte Woche mit einem Regierungsbeschluss über die Bühne gebracht. Mit der renommierten Grazer Kanzlei Held hat man einen entsprechenden Gesellschaftervertrag, der den Landesrichtlinien entspricht, konzipiert.

Ausgestattet ist die Gesellschaft auch mit einer runden Summe: Nachdem diese über keine eigenen Einnahmen verfügt, stellt das Land für den Betrieb, die Kosten der Gründung sowie für den Ankauf der Anteile knapp über vier Millionen Euro zur Verfügung. Die Kosten für den Ankauf der Anteile machen mit 3,73 Millionen Euro den Großteil aus. Die jährlichen Betriebskosten werden mit 60.000 Euro für die nächsten fünf Jahre angenommen.

Interimistischer Chef der neuen Infrastrukturgesellschaft: Bernhard Breid.

Geschäftsführer wird gesucht

Nachdem eine Gesellschaft auch einen Geschäftsführer braucht, wird dieser nun richtlinienkonform ausgeschrieben. Interimistisch wird Bernhard Breid, Leiter des Referats öffentlicher Verkehr im Land, diese Funktion einnehmen.