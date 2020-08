's Fachl: Süße Versuchung für den guten Zweck

Das Projekt „Köche kochen für die SOS Kinderdörfer“ von Initiatorin Renate Zierler wird jetzt noch breiter aufgestellt. So wurde gemeinsam mit Helmar Aufischer zusätzlich zu den Kochaktionen eine exklusive handgeschöpfte Schokolade hergestellt. Die weiße Blütenschokolade mit Erdbeerscheiben wird ab sofort auch im "'s Fachl" in der Grazer Herrengasse vertrieben, der Erlös kommt dem SOS Kinderdorf zugute. "Mir ist es ein Anliegen, dieses großartige Projekt zu unterstützen. Es passt zu den Grundsätzen unseres Schmankerlshops", so "'s Fachl"-Geschäftsführer Markus Groß.