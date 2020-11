Trinkbrunnen für Weblinger Sportplatz

„Der Trinkwasserbrunnen am Bezirkssportplatz ‚Am Jägergrund‘ war eine besonders schwere Geburt“, stellt der KPÖ-Gemeinderat Christian Sikora, der bereits 2017 einen Antrag für diesen Brunnen im Gemeinderat einbrachte, fest. Nach einem überparteilichen Schulterschluss konnte der Brunnen nun errichtet werden. „Mein besonderer Dank dafür gilt allen, die die Realisierung des Trinkbrunnens ermöglicht haben“, so Sikora, der sich über Hinweise zu weiteren Orten in Graz, an denen sich ein Trinkbrunnen eignen würde, freut. "Das Netz an Trinkwasserbrunnen in der Innenstadt ist gut. In den Grazer Außenbezirken gibt es noch Luft nach oben."