Kein Tanzen und Feiern: Corona hat auch das Partyvolk hart getroffen. Lange musste vor allem die Jugend ohne Bars und Disco auskommen, denn aufgrund der Pandemie gab es vor allem im letzten Jahr naturgemäß wenig zu feiern. Auch heuer, trotz neuer (3G)-Regelungen, hat der eine oder andere Clubbesitzer seine Türen ebenfalls lange geschlossen gehalten. Mit Semesterbeginn tut sich in Graz nun aber wieder sehr viel: Nachdem vergangene Woche beispielsweise auch das Kottulinksy wieder seine Pforten geöffnet hat und nahezu überrant wurde, geht es nun Schlag auf Schlag.

Die Türen der Mausefalle öffnen sich am 9. Oktober erstmals wieder seit mehr als eineinhalb Jahren.

Foto: KK

hochgeladen von Christoph Hofer

Comeback der Mausefalle

Am 8. Oktober gibt es nun sogar ein offizielles "UniOpening", bei dem praktisch alle Univiertel-Lokale an einem Strang ziehen. Mit einem Ticket ist es dann möglich, in acht Lokale, Bars und Clubs zu gehen. Dazu zählen Kultus, Scheinbar, Merano, Revolution, Moridal, Schrille Grille, Kottulinsky und die neue Unialm. Dieses Lokal wurde, wie die WOCHE bereits im Frühjahr berichtet hat, von Mausefalle- und Bollwerk-Chef Martin Fritz und Hasenstall-Inhaber Willi Kubaner auf Vordermann gebracht und zu einem Tanzstadel umfunktioniert.

Es gibt aber auch gute Nachrichten, die nicht aus dem Univiertel kommen: Denn Tanz- und Schlagerfans können sich bereits auf den 9. Oktober freuen. Am kommenden Samstag öffnet nämlich die Mausefalle nach mehr als eineinhalb Jahren wieder für alle Nachtschwärmer. Die lange Zeit hat das Team genutzt und das Lokal komplett umgebaut. Man darf gespannt sein ...