10 gute Neujahrsvorsätze!

1. Jeden Tag, Gutes tun und den Mitmenschen, ein freundliches Lächeln, sowie ein gutes Wort schenken.

2. Weniger dem Kaufrausch frönen, nur dringend notwendige Dinge kaufen und nicht mehr benötigte Sachen den armen Menschen geben.

3. Den Konsum an Genussmitteln, (Zucker, Fett, Tabak, Alkohol) einschränken und das gesparte Geld am Ende der Jahres, für Hilfsprojekte spenden.

4. Mehr Zeit mit der Familie verbringen und die Zeit, vor den digitalen Medien (TV, Smartphone, PC, Digitalradio ) einschränken.

5. Weniger nur dem Geld nachlaufen, sondern lieber Sport in einem alten Dress, an der frischen Luft machen, denn in Markenklamotten läuft es sich auch nicht besser.

6. Im nächsten Jahr sich von diesen ewigen Nörglern und Jammerlappen (Nörglerinnen und Jammerinnen) fern halten, öfter "nein" sagen.

7. Viel schlafen, Zeit für eigene Bedürfnisse einplanen die Spaß machen und auch Veranstaltungen ganz alleine besuchen, dabei auf das Lachen nicht vergessen.

8. Negative Erlebnisse loslassen, auch immer wieder positive Gedanken fassen und ohne Vorurteile auf meine Mitmenschen zugehen.

9. Im nächsten Jahr viel mehr auf die Umwelt achten und die Prozesse im täglichen Leben, noch ökologischer und nachhaltiger gestalten.

10. Den Glauben, die Liebe im Herzen und die Hoffnung nicht verlieren, auch immer wieder den Mut haben, gegen Unrecht aufzustehen.