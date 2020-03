SGS: Ein einzigartiges Unternehmen in Graz

Die SGS Digital Trust Services GmbH erhielt kürzlich als erstes und einziges Labor in Österreich die Genehmigung, IT-Sicherheitsevaluierungen nach Common Criteria durchzuführen. Mit dieser renommierten Genehmigung, nur fünf Monate nach der Eröffnung des SGS CyberLab am Cybersecurity Campus der TU Graz, setzt man einen Meilenstein. Die SGS ist nun berechtigt, die IT-Sicherheit von Produkten bis zur höchsten Sicherheitsstufe zu überprüfen. Produkte, die nach Common Criteria geprüft werden, finden sich unter anderem in der Branchen-Industrie 4.0, bei Intelligente Energie und Intelligente Gebäude oder in der Telekommunikation.