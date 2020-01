Tolle Spendensumme nach Back-Aktion

Die Charity-Aktion "Große Backen für Kleine", die im Dezember in der ShoppingCity Seiersberg über die Bühne gegangen ist, war ein voller Erfolg. Im Endeffekt konnten Centerleiterin Sylvia Baumhackl und die Initiatorin der Kekse-Aktion, Renate Zierler, stolze 13.000 Euro an das SOS Kinderdorf rund um Mario Edler übergeben. Das Geld kommt Winter- und Sommerfreizeitaktivitäten für die 85 Kinder und Jugendlichen im SOS Kinderdorf zugute. "Ein großes Danke gebührt den Käufern, also unseren Kunden. Wir planen schon jetzt eine Fortsetzung", so Baumhackl.