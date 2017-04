Als das Wohnzimmer richtig bebte

26.04.2017, 09:30 Uhr

Andreas Gabalier zelebrierte das Ende seiner MTV Unplugged Tour in Graz.

Schladming im Sommer vor Tausenden Fans, dazu ein weiterer Gig im Münchner Olympiastadion:ist die großen Bühnen gewohnt. Umso beschaulicher ging’s vergangene Woche im Orpheum Graz zu, als der VolksRock’n’Roller seine viel umjubelte "MTV Unplugged Tour" stilvoll beendet hat. Energiegeladene drei Stunden sang der frisch gekürte Romy-Preisträger mehr als nur "a Liad"."Ich fühle mich fast schon beobachtet, man sieht ja jedes Gesicht", war der Künstler ob der Wohnzimmeratmosphäre begeistert. Das Publikum war jedenfalls restlos aus dem Häuschen und gab sich beim "Bergbauernbuam" ebenso textsicher wie bei einer Rolling-Stones-Version von "You Can’t Always Get What You Want" und vor allem bei "Hulapalu"."Wie ein Kind" freute sich deshalb auch Landeshauptmannauf das Konzert, das ausgerechnet an seinem 38. Hochzeitstag stattfand. Orpheum-Hausherrdurfte aber auch Energie-Steiermark-Vorstand, Szenewirtmit Gattin, Gastronom, Veranstalter-Größe, Gabalier-Macher, Managerund Sängerstar, der mit Gabalier ein Lied performte, begrüßen.