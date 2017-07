FM F4IR MOVIE TOUR 2017

Radio FM4 und Ben & Jerry’s gehen wieder auf FM F4IR Movie Tour durch Österreich:

Movies & Ice Cream for free in Feldkirch, Linz, Graz und Wien!

Eine große Leinwand, bunte Liegestühle und ein Bus voller Eis: mehr braucht es nicht für den lässigsten Freiluft-Kinoabend des Sommers! Die Filme sind sorgfältig von der FM4 Filmredaktion ausgesucht, das faire Eis kommt von Ben & Jerry’s – es gibt die neuen Ben & Jerry’s Topped Sorten - und die FM F4IR Tour hat eine soziale Botschaft, ganz nach dem Motto ‚Peace, Love & Icecream’. Die Initiative EHE-GLEICH erhält eine Plattform auf dieser Tour und dementsprechend wurde auch das Filmprogramm ausgewählt. Geldtasche können die Besucher stecken lassen, Kino & Eis sind natürlich for free. Unterstützung für die F4IRness ist natürlich herzlich willkommen!

Gemütlich Filmschauen & dazu Eis geschenkt bekommen - was will man mehr? Zum Beispiel kann man sich F4IR für andere Menschen einsetzen und einen in Österreich immer noch benachteiligten Teil der Bevölkerung unterstützen. Deutschland hat soeben die Ehe für homosexuelle Paare geöffnet; in Österreich setzt sich die Initiative EHE-GLEICH dafür ein, dass gleichgeschlechtliche Paare auch hierzulande heiraten und die gleichen Rechte genießen dürfen, wie heterosexuelle Paare. Auf derTour wird die Arbeit von EHE-GLEICH vorgestellt; die entsprechende Petition kann man direkt vor Ort unterschreiben und damit ein starkes Zeichen für Gerechtigkeit und Liebe setzen!Der New Yorker Dozentin Maggie fehlt eigentlich nur eines im Leben: ein eigenes Kind. Sie tüftelt einen Plan aus: Ihr ehemaliger Kommilitone Guy spendet sein Sperma. Damit will sie sich dann selbst befruchten. Etwa zur gleichen Zeit lernt Maggie den verheirateten Anthropologie-Professor und angehenden Autor John kennen. Während er zunehmend unter der Beziehung zu seiner eiskalten Frau Georgette leidet, findet er mehr und mehr Gefallen an Maggie. Schließlich zieht er mit ihr und ihrer mittlerweile geborenen Tochter zusammen. Doch das bedeutet noch lange nicht, dass Maggie aufhören kann, Pläne zu schmieden, denn am Happy End muss konstant gearbeitet werden!