Perfekte Premiere von Giuseppe Verdi´s "Il Trovatore"

01.10.2017, 22:05 Uhr

spielt eine perfekte Premiere von, eine Oper in vier Akten von. Diese Oper entstand in einer Zeit in der es Verdi nicht ganz einfach hatte. Der Tod war damals sein ständiger Begleiter und das spiegelt sich inwieder. Im Stück dominieren Krieg, Hass, Rache und der Tod, aber auch die große Liebe sind Teil dieser Oper. Die Liebe zur Nation, die innige Mutterliebe und die Liebe zweier Männer, beenden dieses Stück dramatisch, wie einst Romeo und Julia.

inszeniert nicht nur das Stück, sondern gestaltet auch die passende Bühne dazu. Eine Bühne, die sich in kürzester Zeit zu einem neuen Schauplatz verwandelte und mich mit jeder Veränderung neu faszinierte.hat sich um die Kostüme gekümmert und die Auswahl hätte nicht besser sein können. Die Herrn glänzten teilweise in wunderschönen Uniformen, das Ballett tanzte in erotischer aber nicht vulgärer Bühnenbekleidung und die Damen durften in sehr weiblichen Kleidern schlüpfen und sich damenhaft zeigen, ein Augenschmaus.Was dieses Stück aber ganz besonders macht, ist die wunderbare Musik, gespielt vomunter der Leitung von. Der Dirigent und das Orchester waren für diese Aufführung perfekt eingespielt und verwöhnten uns mit wunderbaren Verdi-Klängen.spielteund war der Publikumsliebling des Abends, Ihre Stimme war hervorragend und Sie war mit dieser Rolle der Rächerin und Mutter sehr gut besetzt.war alsder, der im Stück am meisten leiden musste und mit dem Verlust seiner großen Liebe zu Kämpfen hat. Seine große Liebespielteund diese tiefe Liebe durfte leider nicht leben.alsverzauberte uns Frauen mit seiner Stimme, eine Stimme die unter die Haut geht, eine sehr schöne Stimme in der Rolle eines Bösen. Auch mit einer wunderbaren Stimme war die Rolle desbesetzt,der Bass-Bariton aus Oberwölz war wunderbar. Ihr musikalisches und schauspielerisches Können stellten aber auchund der grandioseunter der Leitung vonunter beweis.Die Nächste Vorstellung gibt es am Donnerstag den 5. Oktober 2017 zu sehen und Ausschnitte aus der Premiere sind am Sonntag den 8. Oktober 2017 um 20:04 inRadio Steiermark zu hören.Weiter Informationen gibt es auf: